Древний дворец майя нашли археологи в Мексике. Судя по фото, он неплохо сохранился

Дворец размером в половину футбольного поля – лишь начало находок в районе города Канкун в восточной части Мексики.

Как сообщает 27 декабря Deutsche Welle со ссылкой на экспертов по антропологии из Мексиканского национального института антропологии и истории, дворец шесть метров в высоту и 55 метров в длину, вероятно, был заселен в течение двух долгих периодов между 600 – 1050 годами нашей эры. Археологи уже раскопали подвал, лестницы и пилястры.





«Эта работа – только начало, мы только начали вскрывать одно из самых объемных сооружений на этом месте», – рассказал археолог Альфредо Баррера изданию.

Наряду с дворцом мексиканские эксперты изучают еще четыре сооружения в районе, известном как «Группа С», на центральной площади Кулубы. Она включает алтарь, остатки двух жилых зданий и круглое сооружение, предположительно являющееся печью.

Цивилизация майя на своем пике между 250 и 900 годами нашей эры распространялась на территории современной Южной Мексики, Гватемалы, Белиза и Гондураса.



