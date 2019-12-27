7 млрд рублей за три года получит Петербург от федерального центра на дорожные объекты. Ранее их одобрили в правительстве

В 2021 году Петербург получит межбюджетный трансфер от федерального центра в размере 3,7 млрд рублей. Еще через год из Москвы придут 3,4 млрд.

Объемы трансферов названы в распоряжении правительства, подписанном главой правительства Дмитрием Медведевым. Указано, что эти деньги должны быть направлены на «осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов».

По данным «Фонтанки», речь идет о проектах, которые уже были одобрены в сентябре на совещании в Смольном под руководством зампредседателя правительства России Максима Акимова. Если убрать из этого перечня Широтную магистраль скоростного движения, которую предполагается строить на основе концессии, остаются 5 объектов: Южная широтная магистраль, Южно-Волхонская дорога, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводское шоссе и транспортная развязка на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Всего на их реализацию город планировал получить 13 млрд с 2020 по 2024 год.



