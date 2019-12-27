В Петербурге приговорён Артём – потрошитель банкоматов. Его ждёт пять лет колонии и 6 млн долга

За серию взломов банкоматов в Петербурге приговорён Артем Рябовол. Решение Московской районный суд вынес 27 декабря.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов, Рябовола признали виновным по четырём эпизодам краж в особо крупном размере. Также в его багаж зачислили три неудачных попытки. Во всех случаях 27-летний житель Купчино действовал по одной и той же схеме: подбирал ключи и коды к замку сейфового отделения. Таким образом получилось опустошить банкоматы Росбанка на 7,7 млн рублей. Деньги исчезли из устройств, расположенных в ТК «Континент», бизнес-центре «Лидер» на площади Конституции и в гипермаркете на проспекте Маршала Жукова.

Рябовол вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима. Гражданский иск представителя потерпевшего ПАО «Росбанк» удовлетворён на 6,1, млн рублей.



