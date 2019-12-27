Закупаешься в Интернете? Посмотри, как изменились правила доставки заказов из-за рубежа

Порог беспошлинного ввоза с 1 января сократился в 2,5 раза, зато упала сама ставка сбора, исчезли другие ограничения: стоит изучить.

Евгения Яблонская/Коммерсантъ

Корректировка правил ввоза посылок из-за границы произошла уже в третий раз. Решение о постепенном снижении порога было принято Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) еще в 2017 году. Так, до 2018 года россияне могли без уплаты сбора заказывать из-за рубежа товары на 1000 евро в месяц, с 1 января планка была понижена вдвое до 500 евро. А с 1 января 2020 года она снизилась еще в 2,5 раза — до 200 евро.

Но есть и хорошие новости: сама ставка сбора тоже сократилась. При этом сняты все ограничения по времени и количеству заказов. Ранее за превышение нормы приходилось платить 30% стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм перевеса. С 2020 года – размер пошлины сократился до 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг сверх лимита. Ограничения по весу остались прежними – 31 кг в месяц. Но если раньше планка, как по стоимости, так и по тяжести, действовала для товаров, ввезенных в течение месяца, то теперь ограничение применяется к каждой конкретной посылке.

Таким образом, чуть больше будут платить те, кто выписывает из-за рубежа дорогие товары или большие партии. Таких онлайн-шоперов сравнительно немного. По данным исследования холдинга «Ромир», только 5% россиян делают покупки стоимостью от 200 до 500 евро.

Потребители, которые приобретают товары заграницей часто, но на сравнительно небольшие суммы, не почувствуют разницы. Зато те, кто делал заказы на суммы, близкие к 200 евро, но чаще трех раз в месяц, будут платить меньше.





Правила для тех, кто самостоятельно ввозит из-за границы товары для личного пользования, останутся прежними. Самолетом можно доставить товар на сумму не более 10 000 евро и весом до 50 кг. Прочими видами транспорта — на 500 евро и весом до 25 кг.

Но дальнейший курс на либерализацию правительство продолжать не готово. В начале декабря Минфин заявил, что намерен и дальше ужесточать правила трансграничного шопинга. Чиновники уже разработали проект поручения Совета Евразийской экономической комиссии о дальнейшем снижении порога беспошлинного ввоза. Согласно документу, с 1 июля 2020 года платить придется за посылки дороже 100 евро, с 1 января 2021 года – дороже 50 евро, а с 1 января 2022 года – дороже 20 евро.

Ставку пошлины предполагается сохранить на уровне 15%, но с 2022 года минимальный сбор хотят поднять до 3 евро за 1 кг перевеса. Чтобы правила вступили с в силу, с ними должна согласиться не только Россия, но и другие страны-участники ЕАЭС – Киргизия, Армения, Белоруссия и Казахстан.

Необходимость в новом изменений правил игры чиновники обосновали так же, как и первую чреду снижения порога беспошлинного ввоза. Россияне все больше денег тратят в иностранных интернет-магазинах, но заграничные ретейлеры, в отличие от отечественных, не платят НДС и ввозные таможенные пошлины. Таким образом, продавцы оказываются в неравных условиях.

Второе обоснование — пополнение бюджета. Так, согласно расчетам Федеральной таможенной службы, которые приводит «Интерфакс», в первом полугодии 2020 года поступления таможенных платежей от интернет-торговли будут символическими – около 1,9 млрд рублей. Но если поменять планку так, как предлагает Минфин, сумма вырастет до 3,5 млрд рублей во втором полугодии. Но уже в 2021 года при снижении беспошлинного порога до 50 евро бюджет за год получит 79,8 млрд рублей. В 2022 году, когда платить придется за товары дороже 20 евро, чиновники надеются получить уже 222,8 млрд рублей.

Участники рынка по-разному отозвались об инициативе Минфина. Дальнейшее ужесточение правил зарубежного интернет-шопинга традиционно поддерживает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупнейших интернет-продавцов и омниканальных ретейлеров (Wildberries, Ozon, «М.Видео», DNS и др.). «За последние 6 лет входящий поток посылок [из зарубежа] вырос в 11 раз и в 2018 году составил 380 млн единиц», – говорится в официальной позиции, опубликованной на сайте ассоциации. Причем 92% таких отправлений приходит из Китая, 3% – из стран Евросоюза, 2% – из США. Доля трансграничной торговли в общем объеме e-commerce в РФ выросла с 8% в 2010 году до 30,4% в 2018 году. Доля зарубежных онлайн-площадок в 2018 году сократилась до 30,4%

— на 6 процентных пункта по сравнению с 2017 годом. Но в АКИТ считают, что этого не достаточно. В начале 2019 года организация предложила ввести единый сбор в размере 15% стоимости с каждой покупки в зарубежном интернет-магазине.





Национальная ассоциация дистанционной торговли, отстаивающая интересы логистических компаний и некоторых иностранных ретейлеров, к примеру eBay, выступила за дальнейшую либерализацию или, как минимум, за сохранение действующих правил. «Снижение порога беспошлинного ввоза посылок для личного пользования наносит вред потребителям, коммерческим компаниям, а также бюджету России. Такие меры также нивелируют усилия по наращиванию несырьевого розничного экспорта», – говорится в письме организации, направленном премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Крупнейший игрок на рынке трансграничной торговли AliExpress тоже не слишком доволен инициативой властей. Снижение порога до 20 евро вряд ли поможет отечественным онлайн-магазинам, зато вернет россиян на вещевые рынки, заявил гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев в интервью «Ведомостям». «Многие товары в российских онлайн-магазинах, основных апологетах снижения беспошлинного порога, произведены в том же Китае, только разница с ценой на AliExpress в два-три раза», — отметил он.

Против дальнейшего снижения порога беспошлинного ввоза предостерегают и эксперты.

Такая мера снижает налоговую и деловую привлекательность страны и одновременно повышает вероятность роста серого и нелегального импорта, предупреждает аналитики Института Гайдара. Кроме того, чем больше посылок облагаются сбором, тем выше расходы на его администрирование. При текущем уровне собираемости и снижении порога до €20 расходы бюджета увеличатся на 10,6 млрд рублей, прогнозируют в Институте Гайдара.

Впрочем, в правительстве уже придумали как обойти это затруднение. Собирать пошлину за чиновников будет специальные уполномоченные операторы. В рамках пилотного проекта с начала 2019 года такую возможность получила «Почта России». Клиенты прочих сервисов доставки, не участвующих в эксперименте, должны сами заполнять декларации и подавать их в ФТС на бумажных носителях.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»