На Светлановском маршрутка села на «Хёндэ», на Пулковском - потеряла колесо

Конец рабочей недели не задался у общественного транспорта в Калининском и Пушкинском районах Петербурга. 27 декабря маршрутные автобусы отдыхают на машинах и посреди дороги.

Об аварии маршрутки и «Хёндэ» на пересечении Светлановского проспекта и улицы Академика Байкова рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по фото, легковой автомобиль словно пытался влезть под ПАЗ. Лобовое стекло не уцелело, сработали подушки безопасности.

«Видимо, на мигающий пыталась маршрутка повернуть, но оттормозилась из-за встречки. Вот и входящий домкрат», – полагает Евгений.





Перевозчик «Питеравто» с ним не согласен: автобус № 176 в начале второго часа дня поворачивал налево, остановился и «поймал» легковушку. Как уточнили «Фонтанке» в компании, в салоне находились два пассажира, они и водитель не пострадали. По предварительной информации, водитель «Хёндэ» повредил руку. В УГИБДД отметили, что авария обошлась без серьёзных травм.

Примерно в то же время на Пулковском шоссе маршрутка № 499 АО «Третий парк» потеряла заднее колесо, пишет читатель «Фонтанки». Автобус застрял рядом с автозаправкой Neste на пути к Волхонскому шоссе, проезду не мешает.