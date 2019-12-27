«Авангард» армии. Первый в РФ ракетный полк оснастили комплексом, которым Путин грозил миру

Ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард», который в 2018 году анонсировал президент Владимир Путин, был поставлен на боевое дежурство.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Путину о постановке с 10.00 мск 27 декабря 2019 года на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», – сообщает 27 декабря РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны.

Ранее «Ведомости» узнали, что первой на вооружение новинку получит 13-я ракетная дивизия РВСН из Оренбургской области.

Министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства по итогам года объявил, что в 2020-м ракетные войска стратегического назначения оснастят 22 пусковыми установками с ракетами «Ярс» и «Авангард».





Президент РФ анонсировал «Авангард», который отличается от других межконтинентальных баллистических ракет возможностью осуществлять маневры в атмосфере, в 2018 году. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что комплекс — это часть «масштабной, планомерной работы» по развитию вооруженных сил.

На Западе активно следили за разработкой. В ноябре инспектор США впервые осмотрел «Авангард», что позволило российской стороне выполнить положение договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).