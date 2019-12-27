Петербургские сестры готовятся к Новому году: их задержали в Солнечном с десятком спиленных ёлок

Женщин с пилой заметил патруль вневедомственной охраны в Курортном районе Петербурга. Но еще больше насторожили ёлки в руках дам.

Как сообщили «Фонтанке» 27 декабря в региональном управлении Росгвардии, на двух дам в Солнечном наряд обратил внимание вчера около полудня — недалеко от железнодорожной станции. Не особо таясь, они несли пилу и два мешка: в одном были шесть ёлок метровой высоты, во втором — четыре. Заметив патруль, женщины все же предприняли попытку ретироваться, побежав в разные стороны, но уйти с таким грузом не смогли.

«При проверке наряд вневедомственной охраны установил, что у женщин, которые являются сестрами и проживают в Красносельском районе Санкт-Петербурга, отсутствует порубочный билет, а ёлки они срубили в лесном массиве рядом с частными домами с целью их дальнейшей продажи», – рассказали в ведомстве.

Вместо барышей дамочек ждет минимум протокол — их доставили в 50 отдел полиции.





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