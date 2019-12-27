Пять футболистов «Зенита» вошли в символическую сборную десятилетия

Российская премьер-лига определила символическую сборную чемпионата по итогам десятилетия. Как сообщает 27 декабря пресс-служба РПЛ, помимо прочих, в нее вошли пятеро бывших и нынешних футболистов «Зенита».

В число одиннадцати лучших попали действующие игроки сине-бело-голубых Бранислав Иванович, Юрий Жирков и Артем Дзюба, а также Мигель Данни и Халк, выступавшие за петербуржцев в прошлые годы.

Состав символической сборной определили болельщики в социальных сетях РПЛ путем голосования.

? Сборная десятилетия #РПЛ определена по итогам голосования болельщиков!



? В сториз нашего Instagram болельщики выбрали лучших игроков прошедших 10 лет#РПЛтопчик #СборнаяДесятилетияРПЛ pic.twitter.com/u1OHGB7Mea — Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 27, 2019

Кроме вышеперечисленных зенитовцев, в сборную десятилетия также включены бывшие и действующие игроки ЦСКА: Игорь Акинфеев, Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич, Понтус Вернблум, Александр Головин и Вагнер Лав. Футболисты других клубов РПЛ в символической сборной не представлены.



