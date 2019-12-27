«Пусть этот день начнётся с доброты». Мальчика с ментальными нарушениями увидели в соцсетях и пригласили на большую сцену

В Петербурге прошёл 10-й юбилейный концерт «Христорождественское Приношение». Впервые в нём принял участие ребёнок с ментальными нарушениями – организаторов так впечатлил ролик в соцсети, где мальчик читает стихи, что было принято решение пригласить его на большую сцену.

Впервые концерт «Христорождественское Приношение» состоялся в 2010 году. Его организатором выступил Церковный хор «Астрон» Свято-Троицкого Измайловского собора, созданный архимандритом Елеазаром, духовником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

«Это уникальный некоммерческий проект, осуществляющийся исключительно на энтузиазме организаторов. Являясь общегородскими по своему масштабу, он проводится без какой-либо регулярной финансовой поддержки. Помогают родные и друзья певчих, и те люди, которые знают о чистоте намерений организаторов, заинтересованности в деле и отсутствии финансовой выгоды. Среди зрителей концерта большая часть тех, кто не может себе позволить многих вещей, необходимых для жизни, не говоря уже о билетах на концерт, в театр, кино, музеи», – говорят организаторы.

В «Христорождественском Приношении» принимают участие народные и заслуженные артисты театра и кино и молодые таланты, чемпионы мира, лауреаты международных конкурсов, творческие коллективы, учащиеся лучших творческих вузов Петербурга и люди с ограниченными возможностями.

В этот раз в зале ДК им. Горького было около двух тысяч зрителей. А на сцене выступили Андрей Шарков, участница проекта шоу «Голос.Дети» Дарья Ситникова, танцоры Русской национальной балетной школы Илзе Лиепы под руководством хореографа Веры Арбузовой, танцоры Школы балета Ильи Кузнецова. И 16-летний Петя – подопечный Детского дома-интерната №4 в Павловске.

«Мы ежегодно приглашаем выступить у нас талантливых детей. Но ребят с ментальными нарушениями у нас не было за все 10 лет. В Петю мы влюбились с первого взгляда», – признались организаторы.

Увидели паренька в ролике, размещённом в соцсетях, – он проникновенно читал стихотворение Сергея Стрельченко «Пусть этот день начнётся с доброты». Воспитательница мальчика Татьяна Морозова и представить не могла, что видео так впечатлит подписчиков.

«Мы регулярно учим стихи, – рассказала она. – Просто этим стихотворением Петя проникся и прочитал его с таким выражением, что захотелось записать его».

Что она и сделала – коляску с мальчиком поставила на фоне красивых цветов и попросила Петю прочитать стихотворение снова.

В группе интерната «ВКонтакте» появилось много восторженных комментариев, несколько человек сделали репост. Так выступление Пети увидели организаторы ежегодного концерта «Христорождественское Приношение».

В интернате «Фонтанке» рассказали историю Пети – трогательную и трагичную. Мальчик воспитывался в любящей семье, но после трагедии потерял всех, к кому был привязан, и в итоге оказался в интернате. Больше года он приходил в себя. Помогло чудо: Петя познакомился с воспитательницей Татьяной Анатольевной. Потом у Пети появились новые опекуны.

«Мы тогда только поженились и работали волонтёрами в интернате, – рассказала Анастасия, опекун Пети. – Своих детей у нас ещё не было. И Петя очень нуждался в собственной семье. Мы решили стать его близкими людьми. И теперь Петя с нами в праздники и выходные дни, мы часто приезжаем к нему в гости – несмотря на то, что у нас сейчас уже двое детей, а скоро будет и третий. Правда, мы не рассматривали возможность взять Петю к себе, потому что даже не можем представить, сколько денег и сил потребуется для того, чтобы создать ему условия, хотя бы отдаленно приближенные к тем, которые есть у него сейчас, в ДДИ. Могу ответственно сказать: особенным детям нужна не только любовь и принятие. Им нужны комфортные условия, лечение, работа с педагогами-дефектологами, специалистами по адаптационной физкультуре. А также выезды на мероприятия, в театры, на конкурсы. И всего этого мы не готовы его лишить ради того, чтобы называть его полностью своим».

За выразительное чтение стихотворения «Пусть этот день начнётся с доброты» Петя уже получил высокую награду – стал лауреатом первой степени конкурса «Творчество без границ» в номинации «Я и мой талант».

И вот следующий шаг – выступление на сцене пред огромным количество зрителей. В ДК Петя приехал с обеими мамами – так он называет и воспитательницу Татьяну Анатольевну, и своего опекуна Анастасию. Одна мама помогала ему на сцене, вторая – поддерживала из зала. И Петя сорвал аплодисменты.

Материал подготовлен при содействии пресс-службы ДДИ №4