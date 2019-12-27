«Ростелеком» отменил закупку 360 тысяч планшетов на российской операционной системе за 11,5 млрд рублей. Они предназначались для переписи населения

ПАО «Ростелеком» 27 декабря разместило информацию об отказе от проведения закупки планшетов, которые необходимы для проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году.

Всего в рамках этого заказа планировалось приобрести 360 тысяч планшетов. В конкурсной документации отдельно оговаривалось, что они должны быть оснащены российской операционной системой. Судя по описанию, единственный вариант — «Аврора» (бывшая Sailfish), разработчиками которой выступают подконтрольные «Ростелекому» компании «Открытая мобильная платформа» и «Вортон».

При этом из общей суммы в 11,5 млрд рублей, которые госкомпания отводила на эту закупку, 8,6 млрд должны были прийтись собственно на планшеты, а оставшиеся 2,9 млрд — на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение. Поставка планировалась не позднее 1 июля 2020 года.

В техническом задании к конкурсу были довольно подробно изложены требования к планшетам: процессор с частотой не менее 1300 мегагерц и не менее чем четырьмя ядрами. Объем встроенной оперативной памяти — от 2 Гб, встроенная Flash-память — от 8 Гб; поддержка карты памяти MicroSD или MicroSDHC, а также слот для sim-карты и встроенный 3G/4G-модуль. Размер дисплея — 10-11 дюймов, камера от 5 Мпикс. Емкость аккумулятора не менее 5000 мАч, вес не более 700 гр. По условиям контракта, поставщик должен был обеспечить усиленную гарантийную поддержку на время переписи (1 сентября — 31 октября): заменять неисправные планшеты надо будет в течение двух суток.





О желании участвовать в поставке, судя по конкурсной документации, заявили как минимум четыре фирмы. Цену особо никто снижать оказался не готов — лучшее предложение было всего на 0,25% ниже первоначальной цены (28,8 млн рублей).

По условиям конкурса, поставщиком мог стать не один, а два участника. В итоге победителями были объявлены ООО «Тегрус» (входит в группу Merlion) и ООО «Центр дистрибьюции» (VPP Group). На каждого придется закупка в пределах 5,75 млрд рублей. Примечательно, что «Ростелеком» в этом контракте не гарантирует выкуп техники на всю сумму в 11,5 млрд рублей.

В «Ростелекоме» воздержались от объяснения причин отказа от закупки.