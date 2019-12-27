Гомосексуалистам и проституткам запретили быть донорами в Самаре. Минздрав эту норму отменил 10 лет назад

Служба крови Самарской области ввела «абсолютный запрет» на принятие крови от «лиц, относящихся к группе риска».

«Лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)», – перечисляет самарская служба крови тех, кто не может быть донором.

В комментарии «Комсомольской правде» в центре запрет обосновали «нормативно-правовыми документами, утвержденными Минздравом РФ и постановлениями главного санитарного врача РФ». Скорее всего, в Самаре ссылаются на приказ министерства от 2001 года, где говорится о том, что эти категории входят в группу риска. Однако в приказ от 2008 года были внесены изменения. «В приложении номер 2 "Перечень противопоказаний к донорству крови и ее компонентов" к Порядку медицинского обследования донора крови и ее компонентов в абзаце 2 пункта 1.1. раздела I "Абсолютные противопоказания (отвод от донорства независимо от давности заболевания и результатов лечения)" слова "и лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)" исключить», – говорится в распоряжении ведомства.

Собеседник нашего издания в самарском центре ознакомился с приказом Минздрава от 2008 года, однако предоставить оперативный комментарий не смог. «Фонтанка» отправила запрос.



