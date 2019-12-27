Нелегальные продажи алкоголя в России продолжают расти. Продавцы уходят в мессенджеры

Несмотря на все усилия Роскомнадзора, оборот нелегальной онлайн-торговли алкоголем в России продолжает расти. Продавцы уходят с сайтов в мессенджеры и социальные сети.

«Оборот «теневого» рынка продажи алкоголя в Интернете в 2019 году в составил 2,5 миллиарда рублей. Это почти на 400 миллионов рублей (+19%) больше, чем в 2018 году», – сообщается 27 декабря на сайте исследовательской компании Group-IB.

«Алкогольные короли» за последний год стали уходить с сайтов в Рунете. Если в 2018-м нелегальных площадок, торгующих спиртным, было 4000, то за год их число сократилось до 2 500. Исследователи связывают это с «массовой блокировкой со стороны Роскомнадзора». Черные ретейлеры также используют тактику со множеством доменов, перенося на них сайт в случае блокировки.

Торговцы стали активнее использовать мессенджеры.





Исследователи также фиксируют рост интереса покупателей к приобретению спиртного в Сети. «В 2019 году значительно вырос и потребительский спрос — количество поисковых запросов по фразе «Купить алкоголь» в этом году по сравнению с прошлым годом в поисковиках увеличилось на 34,6%», – говорится в отчете Group-IB.

При этом в России собираются разрешить легальную торговлю алкоголем в Интернете. Законопроект разрабатывает Минфин.