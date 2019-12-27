Минэкономразвития хочет сэкономить. Детей разрешат возить на старых автобусах

Для перевозки организованных групп детей предлагается использовать исправные автобусы вне зависимости от года их выпуска. С такой инициативой выступило Министерство экономического развития РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Утвержденные правительством России правила устанавливают особые требования к допускаемым для организованной перевозки группы детей автобусам: они должны быть оборудованы ремнями безопасности, аппаратурой спутниковой навигации «ГЛОНАСС» или «ГЛОНАСС/GPS», тахографом и маячком желтого или оранжевого цвета. Кроме того, с 1 июля 2020 года для таких перевозок запрещается использовать автобусы, выпущенные более десяти лет назад.

В экономическом ведомстве считают такое ограничение избыточным и не гарантирующим более высокий уровень безопасности. Ведь основным документом, подтверждающим исправность автобуса и его пригодность для движения по дорогам общего пользования, является диагностическая карта, выдаваемая при прохождении технического осмотра каждые шесть месяцев.

По оценкам чиновников, за десять лет использования автобуса для туристско-экскурсионных перевозок пробег редко превышает 500 тысяч километров, что менее половины ресурса до капитального ремонта. Притом что стоимость автобусов европейского производства составляет 20-30 млн рублей, корейского или китайского – 10-12 млн. рублей. В правительстве также не исключают, что с введением нового требования владельцы транспортных средств перед наступлением «предельного» срока эксплуатации перестанут их обслуживать и ремонтировать, что может привести к росту аварийности и ухудшению безопасности детских перевозок. «Регламентирование использования автобусов по возрасту не применяется в подавляющем числе стран мира. Использование комфортабельного туристского автобуса за десятилетний период невыгодно для организаций, осуществляющих деятельность в сфере детского туризма, что в свою очередь влечет увеличение стоимости такого турпродукта», – отмечается в пояснительной записке.

Для предупреждения негативных последствий Минэкономразвития предлагает упразднить обременительную норму для владельцев больших автобусов (вместимостью более восьми мест и массой свыше пяти тонн).



