Смольный оштрафовал «разборщиков» СКК за складирование опасных отходов

Комитет по природопользованию выписал штраф на 150 тысяч рублей компании «Дорстрой». Ранее местные жители жаловались на то, что у СКК, который готовится к реконструкции, складывают люминесцентные лампы.

Как сообщает ведомство 27 декабря, очевидцы прислали несколько жалоб на то, что на территории Петербургского СКК образовалась несанкционированная свалка отходов, состоящая из демонтированного оборудования и люминесцентных ламп. Площадь стихийной помойки по визуальным наблюдениям составляла более 400 кв. м, объем — около 400 куб. м.

«В ходе административного расследования выяснилось, что подрядная организация при производстве ремонтных работ в здании Петербургского СКК допустила сброс отходов на прилегающей территории, в том числе отходов 1 класса опасности – ртутных, ртутно-кварцевых и люминесцентных ламп, – говорится в сообщении комитета. – Юридическое и должностное лица данной организации признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 8.2 Ко АП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. — Прим. ред.) с наложением штрафов в размере 150 тыс. руб. и 15 тыс. руб. соответственно. Опасные отходы вывезены на утилизацию».

В комитете не стали конкретизировать название компании; по данным «Фонтанки», речь идет об ООО «Дорстрой».





Накануне в Сети был опубликован ответ вице-губернатора Максима Соколова по поводу того, что за работы происходят в СКК. Согласно нему, ГУП «Петербургский Спортивно-концертный комплекс» еще летом заключило контракт на выполнение противоаварийных работ на кровле здания. Подрядчиком является компания «Спецстроймонтаж». Ряд конструкций, включая подвесные и кресла, сняли в рамках исполнения этих работ.

Ранее вице-губернатор Эдуард Батанов, рассказывая «Фонтанке» о проекте реконструкции СКК, заявил, что объект готовится к передаче инвестору, оттуда вывозится оборудование: «Концессионеру мы должны передать подготовленный к реализации объект. Соответствующий ГУП (ГУП «Петербургский СКК». – Прим. ред.) готовится к ликвидации».