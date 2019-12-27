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Бизнес
27.12.2019 13:34
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Смольный оштрафовал «разборщиков» СКК за складирование опасных отходов

Комитет по природопользованию выписал штраф на 150 тысяч рублей компании «Дорстрой». Ранее местные жители жаловались на то, что у СКК, который готовится к реконструкции, складывают люминесцентные лампы. 

Как сообщает ведомство 27 декабря, очевидцы прислали несколько жалоб на то, что на территории Петербургского СКК образовалась несанкционированная свалка отходов, состоящая из демонтированного оборудования и люминесцентных ламп. Площадь стихийной помойки по визуальным наблюдениям составляла более 400 кв. м, объем — около 400 куб. м.

«В ходе административного расследования выяснилось, что подрядная организация при производстве ремонтных работ в здании Петербургского СКК допустила сброс отходов на прилегающей территории, в том числе отходов 1 класса опасности – ртутных, ртутно-кварцевых и люминесцентных ламп, – говорится в сообщении комитета. –  Юридическое и должностное лица данной организации признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 8.2 Ко АП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. — Прим. ред.) с наложением штрафов в размере 150 тыс. руб. и 15 тыс. руб. соответственно. Опасные отходы вывезены на утилизацию». 

В комитете не стали конкретизировать название компании; по данным «Фонтанки», речь идет об ООО «Дорстрой». 


Накануне в Сети был опубликован ответ вице-губернатора Максима Соколова по поводу того, что за работы происходят в СКК. Согласно нему, ГУП «Петербургский Спортивно-концертный комплекс» еще летом заключило контракт на выполнение противоаварийных работ на кровле здания. Подрядчиком является компания «Спецстроймонтаж». Ряд конструкций, включая подвесные и кресла, сняли в рамках исполнения этих работ. 

Ранее вице-губернатор Эдуард Батанов, рассказывая «Фонтанке» о проекте реконструкции СКК, заявил, что объект готовится к передаче инвестору, оттуда вывозится оборудование: «Концессионеру мы должны передать подготовленный к реализации объект. Соответствующий ГУП (ГУП «Петербургский СКК». – Прим. ред.) готовится к ликвидации».


© Фонтанка.Ру

Справка:

В октябре Смольный объявил конкурс на реконструкцию СКК к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году. Согласно документации, инвестору разрешено менять этажность, объем и внешний облик арены. В сентябре разрешение ГАТИ на проведение инженерно-геодезических испытаний и установку забора вокруг СКК получила компания «СКА-Арена» Игоря Забирана. Эта же фирма единственная подала заявку на участие в конкурсе на реконструкцию и была признана соответствующей условиям конкурса.

Инвестор получит объект в пользование на 55 лет, финансирование реконструкции «Петербургского» городом ограничится суммой не более 10 млрд рублей.

Против реконструкции активно выступают градозащитники и местные жители, которые уверены, что СКК ждет снос, более того, по их мнению, он уже фактически начался.

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