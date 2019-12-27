Смотрите, как в декабре в Петербург пришла весна

Признаки ранней весны продолжают проявляться в Петербурге в конце декабря. Вслед за бабочками и цветами ожить от зимней спячки решили кусты и грибы. Ближайший снег – примерно в двухстах километрах от города.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Набухшие почки в Удельном парке заснял фотограф «Фонтанки» 27 декабря. На некоторых кадрах кусты своим видом напоминают об апреле, правда даже в это время года в Петербурге обычно под ними лежат остатки снега, чего нельзя сказать о нынешнем декабре.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, сейчас на город ветер дует с севера и существенных осадков он не принесет. При этом невские берега потихоньку начинает сковывать лед, в ближайшие дни петербуржцев ждут морозы, ночью до -7.

Снег 27 декабря нашелся в Бокситогорске, сообщает 47News. Тонкая белая пелена есть и в соседних регионах – Псковской и Новгородской областях. Чтобы вспомнить, как выглядит хотя бы подобие зимы, придется проехать примерно 200-250 км. Остатки снегопада недельной давности есть, судя по фото из соцсетей, и в Карелии.





Три дня назад петербурженка обнаружила в своей квартире бабочку, еще несколькими днями ранее в парке Монрепо в Выборге из земли вылезли крокусы – цветы, которые одними из первых показываются весной. Если снеговика в новогоднюю ночь слепить вряд ли выйдет, то развлечь себя можно прогулкой за грибами. В Купчино собирают опята, под Лугой выросли лисички.



