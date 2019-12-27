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Город
27.12.2019 13:30
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Станции метро «Юго-Западная» и «Путиловская» откроются на год позже запланированного срока. Для коричневой линии в бюджете не нашлось денег

Строящиеся станции Красносельско-Калининской линии метро откроются к сентябрю 2023 года. Соответствующее дополнительное соглашение о судьбе  «Юго-Западной» и «Путиловской» заключили петербургская Дирекция транспортного строительства и ОАО «Метрострой».  

Эту информацию 27 декабря «Фонтанке» подтвердили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. «Законом о бюджете Санкт-Петербурга определены объемы финансирования объекта по годам. Исходя из этих условий, остаток финансирования по объекту отнесен на 23 год, в связи с этим заключено допсоглашение о переносе срока выполнения работ», – сообщили в ведомстве. 

Как следует из городского бюджета и адресных инвестиционных программ комитета, в частности на 2020 год, дирекции утвердили затраты на строительство двух станций в размере 6 млрд рублей. При этом КРТИ запрашивал 11 млрд рублей, но финансовый блок правительства срезал эти затраты. 

«Финансовый» вице-губернатор Евгений Елин подчеркнул, что его блок согласовывает заявки на общий объем, распределяют средства по объектам в самом КРТИ. «В лучшей своей форме «Метрострой» ни разу не показывал выработку в 13 млрд, максимум — порядка 11 млрд рублей, — говорит чиновник. — Тем не менее им дали с запасом на 2020 год; еще увеличивать финансирование было решительно невозможно, особенно при сегодняшней ситуации в  компании.  Наши коллеги нам не смогли пояснить, за счет чего у «Метростроя» резко вырастет количество работников, техники, откуда у него возьмутся оборотные средства».


Впрочем, стоит отметить, что позиция вице-губернатора Евгения Елина идет вразрез с ранее обнародованной Смольным официальной информацией. Так, в сентябре 2018 года власти сообщали, что «Метрострой» сумел освоить в 2017 году 19 млрд рублей из выделенных 30. По итогам 2018 года, как следует из официальных документов КРТИ, «Метрострой» освоил по строительству метро 14 млрд рублей.

Напомним, что изначально контрактом предполагалось, что станции «Юго-Западная» и «Путиловская» откроются в июне 2022 года.  В марте 2019-го городское правительство увеличило цену контракта на строительство участка «Юго-Западная» — «Путиловская» с 37,2 млрд рублей до 37,7 млрд рублей. «Фонтанка» писала о том, что «Метрострой» на год отстает от графика работ.


© Фонтанка.Ру
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