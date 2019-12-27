«Малышей выводят полуголыми». В Петербурге родители рассказывают о панических реакциях заведующих детсадами и директоров школ на анонимные угрозы

В Петербурге снова проводится эвакуация школ и детских садов после анонимных писем о заминировании. Жители Фрунзенского района жалуются на заведующих и директоров, которые выводят детей на мороз полураздетыми.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, днем 27 декабря детей 114-го детского сада на проспекте Славы «вынули из кроватей» во время тихого часа.

«Надели комбинезоны на голые тела и вывели на улицу», – уточняют авторы сообщений.

Соседнюю с детским садом школу № 292 на Будапештской, куда малышей обычно заводят до приезда полиции, тоже эвакуировали. Спрятаться от мороза им негде.





В администрации Фрунзенского района «Фонтанке» подтвердили новую волну «минирований» и с родительскими тревогами согласились.

«Глава района Константин Серов на аппаратном совещании в понедельник акцентировал внимание работников образования на том, что эвакуации не должны повлечь простудные заболевания. Администрация не раз говорила, что не надо панику и давку создавать, а надо детей полностью одеть и вывести из учреждений. Но вы понимаете, что в каждой школе и детском саду есть свое руководство, – сообщили в пресс-службе района. – Сейчас мы будем обзванивать директоров и заведующих с повторной директивой: максимально утеплять детей».

Накануне учреждения Фрунзенского района приняли 39 звонков из полиции с сигналом террористической угрозы. Сегодня их количество тоже приближается к сорока.

Полиция обзванивает учреждения после получения электронных писем. В сегодняшней рассылке упомянуты десятки школ, судов, детских садов.

Накануне в Петербурге 198 объектов продолжили работу в привычном режиме — без эвакуации персонала и детей, эти решения приняли руководители учреждений. Вывести всех на улицу решили в 79 учебных заведениях. Всего было эвакуировано 31 тысяча 995 человек.