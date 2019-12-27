В Юнтолово чемпиона мира по парусному спорту лишили новенькой Kia. Машину нашли в гараже у предпринимателя

Kia мастера спорта СССР по яхтингу, исчезнувшая в Приморском районе Петербурга, вывела оперативников к неблагонадёжным автомастерским. За время недолгой разлуки с владельцем белый «кореец» успел сменить номера.

Как стало известно «Фонтанки», о пропаже Kia Rio Игорь Цветков сообщил в полицию 16-го числа. Белый автомобиль, который только в этом году сошёл с конвейера, был припаркован у дома на Юнтоловском проспекте, 45, накануне. К утру он пропал.

46-летний Игорь Цветков знаком любителям ходить под парусом. Он мастер спорта СССР, член сборной России. Среди его заслуг – золото на чемпионате мира среди военнослужащих в 2000 году. Сейчас преподаёт в академии парусного спорта и без автомобиля не остался. Его Kia 26 декабря нашли в автосервисе на Есенина. Номера на нем принадлежали «Хёндэ», который числится в розыске.

По подозрению в угоне задержан 52-летний индивидуальный предприниматель. В изолятор также отправлен 37-летний владелец другой мастерской в Сестрорецке.

О роде его занятий можно догадаться по начинке Range Rover Vogue. В багажнике лежали поддельные госномера и ассортимент электронных блоков управления. Дома нашлось холодное оружие и документы на Kia Rio. Обоих коммерсантов проверяют на причастность к другим угонам.



