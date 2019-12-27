Россия поставила исторический рекорд по добыче нефти

Добыча нефти в России в 2019 году выросла до 560 млн тонн — это исторический рекорд.

Как заявил 27 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго Александр Новак, по сравнению с 2018-м рост составил 0,7%.

Также он привел уточненные данные о предварительных итогах добычи газа — она выросла на 1,7%. Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что цены на бензин по итогам 2019 года вырастут в пределах инфляции.



