На Ждановке экологи обрабатывают нефтяную пленку. Источник запаха, встревоживший горожан, пока не найден

Пахучую жидкость обработали сотрудники предприятия «Пиларн» на реке Ждановке в Петроградском районе Петербурга утром 27 декабря. Откуда взялась нефтяная пленка, неизвестно.

О едком запахе то ли краски, то ли керосина сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, пленка покрыла поверхность реки в половину ее ширины. Как уточнили в комитете по природопользованию Смольного, подведомственное ему ГУП «Пиларн» выехало на место в десять утра. Нефтепленку обработали активной пеной, источник ее появления пока не выявлен.

В районной администрации добавили, что на месте, кроме их представителей, также работают сотрудники природоохранной прокуратуры и МЧС. Там также уточнили, что угрозы жителям ни запах, ни сами пятна не представляют.



