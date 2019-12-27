Россия выполнила только половину намеченных космических пусков за год. Зато обошлось без аварий

Лишь наполовину выполнены космические пусковые программы России в 2019 году. Об этом 27 декабря заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, объяснив это несколькими причинами, включая недостатки в организации работы.

«Не секрет, что отрасль находится в непростой ситуации, – отметил чиновник в эфире телеканала "Россия-24". – Среди успехов отрасли можно назвать только одно – в этом году не было ни одной аварийной ситуации. Пусковые программы выполнены чуть более [чем] на 50%».

Он объяснил это «разными» причинами, в том числе недостатками в организации работы.

По оценке «Медузы», последним безаварийным годом в космосе для России был 2009-й.





С Байконура и Восточного в уходящем году запустили 14 ракет-носителей «Союз-2», «Союз-ФГ» и «Протон-М». Это гражданские запуски. Что же касается военных, то с Плесецка провели 21 космический пуск. Там тоже обошлось без аварий.

Ранее российские военные сообщили, что провели эксперимент на орбите – от многофункциональной космической платформы был отделен спутник-инспектор.