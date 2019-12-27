«Горэлектротранс» снова обнулил аукцион на 87 троллейбусов. 55 оставшихся пока в деле

Аукцион на закупку 87 троллейбусов большого класса для Петербурга отменен во второй раз. Меняют технические требования, но не цену.

Информация об отмене аукциона появилась накануне на сайте госзакупок. Напомним, в ноябре «Горэлектротранс» объявил три аукциона на услуги лизинга в отношении 87, 35 и 20 троллейбусов различных классов. Стоимость самого крупного составляла 1,94 млрд, а общая максимальная сумма по трем контрактам — 3,7 млрд рублей. В декабре все они были отменены для уточнения цены. Вскоре были объявлены три новых аукциона: соответственно на 1,7 млрд, на 1 млрд и на 646 млн. Самый крупный — как раз на 87 троллейбусов — теперь снова отменен. Как пояснили в «Горэлектротрансе», в связи с изменениями технических требований при сохранении максимальной цены. С двумя оставшимися аукционами все еще работает комиссия.

Накануне итоги аналогичных лизинговых аукциона на поставку 200 автобусов подвел «Пассажиравтотранс». Оба выиграло ООО «СВ-Транспорт».



