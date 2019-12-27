«Когда белого убивают, черные не выйдут». Глава СПЧ Фадеев рассказал об «американской полицейской традиции» убивать подозреваемых

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в США полицейские регулярно убивают людей, чего в России якобы не происходит. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», пишет 27 декабря «Медиазона».

«Я приведу пример политической традиции. Вот в Америке в год полицейские убивают несколько сотен человек, просто подозреваемых, просто человек руки не в тот карман. Просто убивают. Это традиция. И общество признает правомерность убийства полицейскими нескольких сот человек. Это по поводу расизма, национализма, когда убивают какого-нибудь полицейские сдуру, какого-нибудь молодого черного, — это другой мотив. Когда белого убивают, черные не выйдут», — заявил Фадеев.

Фадеев уверен, что российские полицейские ведут себя менее дерзко, поскольку у нас «другие политические традиции».

«У нас полицейские не палят направо и налево, им в голову это не придет. У нас даже если из кобуры полицейский вынул пистолет, уже служебное расследование. Эта традиция складывалась десятилетиями. Безусловно, наша традиция лучше американской традиции», — уточнил глава СПЧ.

Напомним, в России все же нередки случаи «полицейского произвола» – например, в Петербурге в этом году сотрудник полиции стал налетчиком и убил прохожего за два кнопочных телефона. Другой полицейский грабил людей в составе группы «черных риелторов». В Краснодарском крае полицейский сел за серию секс-преступлений и убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием. Прогремела на всю страну история журналиста Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики.



