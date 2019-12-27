Куда исчез «Тихий ход»? Петербуржцы потеряли плавучий док

Плавучий док с надписью «Тихий ход», давно ставший частью привычного пейзажа, открывающегося с набережной Лейтенанта Шмидта, неожиданно для петербуржцев пропал из вида.

27 декабря в сообществе Васильевского острова в Facebook «От Стрелки до Гавани» появилось сообщение о том, что «куда-то ушел док «Тихий ход» и любимые белые башенные краны. Несколько раз прошла туда-сюда, надеялась, что у меня что-то со зрением. Это все равно, как если бы Благовещенский мост исчез».

Фото: автор фото Ксения Годес

В ответ знающие жители напомнили, что док плавучий и может передвигаться. Это же подтвердили «Фонтанке» и на «Адмиралтейских верфях». Накануне там спускали на воду подводную лодку проекта 636.3 «Волхов». Корабль вместе с доком переместили на глубоководную набережную. К обеду последней в 2019 году пятницы, как обещают на предприятии, он вернется на привычное место.



