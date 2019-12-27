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Происшествия
27.12.2019 11:54
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Иностранец под Петербургом устроил серьёзное ДТП, уходя налево

На дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области случилась небольшая передышка: после того, как 25 декабря в авариях погибли сразу 5 человек, 26-го жертв не было. Правда, пострадавших в Петербурге оказалось немного больше (16 вчера против 12 в среду), как и ДТП (506 зарегистрированных ГИБДД аварий 26 декабря против 461 за сутки до этого). Об этом 27 декабря сообщает УГИБДД по городу и области в своём паблике «ВКонтакте».

Статистика ДТП за последние несколько дней

Два человека пострадали 26 декабря около 11:30 на 43-м километре дороги Парголово – Огоньки во Всеволожском районе Ленинградской области. Как сообщал «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный ОГИБДД, по предварительной информации, 52-летний мужчина, гражданин Эстонии, осуществляя левый разворот на Citroen C5, не предоставил преимущество в движении встречной Lada Vesta. Водитель и пассажир «Лады» с различными травмами были доставлены в Токсовскую ЦРБ.

Иностранец под Петербургом устроил серьёзное ДТП, уходя налево


Среди пострадавших за минувшие сутки много пешеходов. О двух сбитых детях «Фонтанка» уже сообщала. Про 7-летнюю девочку с улицы Партизана Германа, первоклассницу, стало известно, что она была одна: шла к маме, работающей напротив в универсаме. Ребёнок получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 10-летний мальчик на Ветеранов тоже гулял один. Так же, как предыдущие двое детей, по данным «Фонтанки», 9-летний третьеклассник на Гражданском проспекте, 68, попал под машину днём – около 16:10. Его сбил 70-летний мужчина на маршрутке «Газель» в зоне регулируемого пешеходного перехода. Мальчик получил закрытый перелом левой лодыжки.

53-летняя петербурженка попала на операционный стол с открытым переломом голени после ДТП у дома 43, корпус 2, по Гражданскому проспекту, около 8 часов утра. По данным «Фонтанки», пешеход двигалась по тротуару, и её сбила выезжавшая со двора 33-летняя женщина на «Сузуки Град Витаре».

В шоковую реанимацию поместили 83-летнюю жительницу Васильевского острова, сбитую 68-летним мужчиной на Volvo XC 90 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 16-й линии В.О., 13/46, около 19:15. У пенсионерки открытая черепно-мозговая травма, открытый перелом лобной пазухи, закрытый перелом грудного отдела позвоночника, ушибы головного мозга, таза и раны на лице.

ДТП с пешеходом на 16-й линии В.О.

 

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