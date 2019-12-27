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Происшествия
27.12.2019 13:24
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Бой огнетушителем, догонялки в дыму. Как петербуржцы отбились от разбойника в медицинской маске

Петербуржцы защищали кассу от налётчика, используя все подручные средства. Чтобы сбежать, преступнику пришлось наматывать круги в дыму и закрывать руками голову. Позже у него в машине правоохранители нашли целый арсенал оружия: биту, муляжи гранат, патроны, автомат  и пластиковые магазины к нему, а также штык-нож, наручники и ножи. Продавцы об этом не знали, а пистолета не испугались.

Видео предоставлено Росгвардией

На видео, попавшем в распоряжение «Фонтанки» 27 декабря, видно, как мужчина в чёрной куртке и белоснежной медицинской маске заходит в салон сотовой связи «Телемаркет» на Лиговском проспекте, 68, около 22 часов 25 декабря. Неизвестный направляет чёрный предмет на администратора и жестом требует открыть кассу. Девушка не сопротивляется. На пару минут оба пропадают из поля зрения, но сотрудница делает несколько шагов назад и выхватывает из ящика собственный пистолет. Разбойник нервно оглядывается и начинает шарить по карманам. На запястье у него болтается предмет, похожий на электрошокер. В этот момент из-за кассы справа появляется второй сотрудник: он направляет в лицо мужчине огнетушитель, жмёт на рычаг, выходит вперёд и несколько раз бьёт его стальным корпусом по голове. 

К борьбе подключается напарница: она вскидывает руки и, судя по записи, два раза нажимает на курок. Весь салон окутан дымом, участники бегают вокруг кассы и несколько раз налетают друг на друга. Точку ставит один из работников: берёт стул и с силой замахивается. В этот момент любитель денег осознаёт, что кто-то нажал тревожную кнопку, а полиция уже близко. Он разворачивается и уходит. Всё действо заняло около четырёх минут. 


Сотрудники Росгвардии задержали неизвестного на улице Черняховского, 46. Подозреваемый сопротивлялся, его заковали в наручники и передали оперативной группе. Всё оружие из его машины было конфисковано. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Установлено, что подозреваемый ранее неоднократно судим по аналогичным статьям, добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне сопротивление грабителю также оказывали на улице Чудновского. Там прохожий остановил неизвестного, который забрал у женщины сумку.

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