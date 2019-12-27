«Вода — на третьем месте». Эксперты рассказали, на что обратить внимание при покупке колбасы и мандаринов на новогодний стол

Настоящая «Докторская» не должна стоить меньше 700 рублей за килограмм, а мандарины не должны быть зелеными. Как выбирать колбасу и мандарины на новогодний стол, 27 декабря рассказали в Роскачестве и в Росстандарте.

«Отпускная цена предприятия на настоящую «Докторскую» по ГОСТу будет не ниже 400 рублей за килограмм. Плюс торговая наценка. Следовательно, на прилавке настоящая «Докторская» должна стоить не менее 700 рублей за один килограмм», – предупредила эксперт Роскачества, профессор Анастасия Семенова.

Она напомнила, что в строчке «состав» на упаковке должен быть только такой список: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон).

«Обратите внимание, вода должна быть в составе лишь на третьем месте! Никаких растительных (соевых, пшеничных и прочих) белков, никакой клетчатки, никакого крахмала и никакого мяса птицы в составе «Докторской» не допускается», – отметила эксперт, призвав не гоняться за дешевизной.





Сервелат – не название колбасы, как думают многие: это тип мясного деликатеса, который имеет характерный рисунок на разрезе. Рисунок этот получается за счет сочетания в фарше кусочков мяса и шпика. Для сервелата особенно важна сухая оболочка — на мокрой быстро вырастет плесень.

Эксперт советует смотреть на срез сервелата – шпик не должен быть желтым. А «зерна» из сала – не больше трех миллиметров. Также Семенова предостерегает от покупке фасованной в магазине колбасы — это негигиенично.

Что же касается мандаринов, то Росстандарт предлагает смотреть на их размер: в ящике должен быть только один сорт и категория. Большое количество плодов разных категорий в одной емкости – явный признак того, что продавец хочет получить дополнительную прибыль, смешивая «ходовой» товар с дешевыми сортами.

Зеленые цитрусы тоже приобретать не стоит – мандарины не дозревают во время хранения, поэтому чуда как с «осенними» помидорами ждать не стоит.

«Кстати, запах мандарина – один из главных показателей свежести. Понюхайте фрукт – запах должен быть выраженным и характерным без посторонних включений. Нет запаха – нет свежести. Пахнет НЕ мандарином – значит, такой фрукт нам не нужен, вдруг и на вкус он тоже не мандарин!» – отмечают чиновники.