Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим ипотечным банком России

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» четвертый раз подряд стал лучшим ипотечным банком в России, и второй раз – лучшим банком для эскроу-счетов по результатам международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards.

Экспертный совет конкурса присудил банку победу в номинации Best Mortgage Bank Russia 2019 и Best Bank for Escrow Accounts Russia.

Global Banking & Finance Review Awards — один из авторитетных ежегодных финансовых конкурсов. Он дает независимую оценку финансовым и банковским новшествам, развивающимся областям финансовой сферы, оценивает инновации, прогресс и наиболее удачные практики финансовых корпораций всего мира. Участники награждаются за значительные результаты в развитии инновационных практик и подходов.

Дмитрий Алексеев, вице-президент – директор Департамента продуктов Банка «Санкт-Петербург»: «Наш основной приоритет – совершенствование существующих и разработка новых услуг, которые сделают жизнь наших клиентов проще. Мы очень ценим признание наших заслуг в этой сфере как со стороны международных экспертов, так и со стороны клиентов: в нашем банке открыто уже 10 тысяч эскроу-счетов, а по размеру ипотечного портфеля мы традиционно занимаем первое место среди частных банков в Северо-Западном регионе и входим в десятку в России».

Сегодня счет эскроу – это наиболее безопасная и прозрачная форма расчетов для сделок с недвижимостью. Банк «Санкт-Петербург» одним из первых в стране внедрил эскроу-счета как в направлении ипотечного кредитования, так и при проведении сделок с недвижимостью без ипотеки Банка. Данная форма расчетов предполагает размещение денежных средств покупателя на специальном банковском счете эскроу, который открывается на основании трёхстороннего соглашения между продавцом, покупателем и банком, и перечисление денежных средств продавцу осуществляется только после выполнения всех прописанных в соглашении условий сделки.

Подробнее об эскроу-счетах – на сайте Банка «Санкт-Петербург»: https://www.bspb.ru/retail/bank-account/escrow/

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»