«Фильм уже не будет прежним». Трамп рассказал, почему в Канаде его камео вырезали из «Один дома – 2»

Президент США Дональд Трамп выдвинул свою версию того, почему Канадская телерадиовещательная корпорация (CBC) вырезала из классической комедии «Один дома – 2» эпизод с участием американского лидера.

«Фильм уже не будет прежним (шутка!)», – написал он в своем твиттере 27 декабря. И добавил: «Видимо, Джастину Т. (Джастин Трюдо, канадский премьер-министр. — Прим. ред.) не очень нравится, что я заставляю его платить за членство НАТО и по торговой сделке!».

Напомним, CBC вырезала из фильма эпизод, в котором Кевин Маккаллистер в исполнении Маколея Калкина оказывается один в Нью-Йорке. Он попадает в отель «Плаза», где и встречает миллиардера Трампа, играющего самого себя. Мальчик спрашивает у будущего президента США дорогу.



