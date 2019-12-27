Машины уехали в минус. Продажи новых авто в Петербурге сократились на 10% в ноябре

В ноябре 2019 года петербургские автодилеры продали 13 670 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 10% меньше, чем в ноябре 2018 года, говорится в отчете «Auto-Dealer-СПб», опубликованном 27 декабря.

Сокращение стало одним из самых заметных за последние три года (более мощное падение последний раз было 38 месяцев назад – в сентябре 2016 года). Но результат ноября стал одним из лучших в этом году. Больше машин было продано только в марте (14 557).

В январе – ноябре 2019 года дилеры продали 138 981 новую машину, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Тройка лидеров авторынка (KIA, Hyundai, Lada) осталась неизменной. Но обострилась борьба за первое место среди моделей. Неизменный лидер последних лет – Hyundai Solaris – может по итогам декабря потерять первенство и уступить его Hyundai Creta.





«При сохранении динамики ноября падение автомобильного рынка по итогам года в Петербурге составит 4%», – прогнозирует генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января – ноября 2019 года составила 8,8% (год назад – 8,8%).