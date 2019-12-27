По делу о драке со стрельбой на Марата задержан еще один подозреваемый. У второго нашлось оружие

Оперативники центра «Э» задержали еще одного подозреваемого по делу о тяжких травмах после стрельбы у «Океанариума» в центре Петербурга. С ним в отдел привезли травматический пистолет.

По данным «Фонтанки», 27 декабря был задержан 30-летний Денис Комаров. Теперь он составляет пару с Магомедом Далгатовым, которого доставили в отдел практически сразу после драки ночью 23 декабря. Последнему по ходатайству следствия накануне продлили срок задержания на 72 часа. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов, полиция ищет дополнительные доказательства его причастности к инциденту. Меру пресечения должны определить в Ленинском районном суде в воскресенье.

Фото: «Фонтанка.ру»

Комаров себя в соцсетях не светит, официально он на сегодняшний день, по информации «Фонтанки», не трудоустроен. Ранее он работал в охранном предприятии «Барс Протекшн». В настоящее время Комаров беседует со следователями и в ближайшее время его задержание будет оформлено процессуально.





Лицензию охранника имел и другой участник драки, который также был задержан, но позже получил статус свидетеля. Как ранее рассказала «Фонтанке» супруга старшего из двух пострадавших братьев Мария, конфликт начался в баре на Думской улице, в нем участвовали охранники заведения.

По словам девушки, оба молодых человека еще находятся в больнице. У ее супруга сломаны ребра, его брат остался без глаза после пулевого ранения.

В соседней с мужем палате, добавила Мария, лежит молодой человек, которого во время стрельбы на Марата зажало между машиной и деревом. Его регулярно навещают знакомые, некоторых из них потерпевшие видели в баре на Думской и позже на Марата. Девушка утверждает, что заходят они и к ее супругу – настойчиво предлагают забрать заявление.

Конфликт начался ночью 23 декабря в одном из баров на Думской улице, дом 9. Между двумя компаниями состоялся разговор на повышенных тонах. Мария, по ее словам, пыталась вмешаться, когда сзади ее схватил рослый мужчина, начал душить и распылил в лицо перцовый газ. После объяснений с полицией девушка отправилась в больницу, где было зафиксировано сотрясение мозга, всех остальных отпустили. Оппоненты на крыльце отдела предложили отъехать, чтобы «замять» вопрос. Через несколько сотен метров машину братьев заблокировал другой автомобиль, раздались выстрелы. Внедорожник потерпевшего начал хаотичное движение поперек улицы и в итоге врезался в дерево. Братьев вытащили из машины и продолжили избивать.



