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27.12.2019 11:28
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За полмиллиарда обнала в Петербурге приговорили «чёрных банкиров». Деньги отмывали на образовании детей

Условным сроком и символическими штрафами отделались игроки петербургского финансового подполья, за год заработавшие больше 10 млн рублей на четверых. Выведенный из легального оборота миллиард к суду «потерял» половину.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 27 декабря, Октябрьский райсуд признал виновными в незаконной банковской деятельности Эмиля Сейфулина, Максима Ефимова, Сергей Соболева и Сергея Щербина. Их подпольный банк действовал с сентября 2017 года по декабрь 2018-го и завлекал  комфортными 10% за обнал. Чуть больше чем за год через офис прошли 48,9 млн. Ещё порядка 562 млн под 1% были перечислены на расчётные счета по поручению клиентов. Общий доход коммерсантов составил 10,5 млн рублей. 

Подпольных банкиров задержали в декабре прошлого года. Следствие полагало, что через подконтрольные фигурантам фиктивные компании прошло около миллиарда рублей. Кеш везли из Краснодарского края. 

Суд оценил финансовые успехи обнальщиков в три года условно и 100 тысяч штрафа каждому. Соболева также оштрафовали на 20 тысяч рублей за легализацию. 


«Он передавал своей супруге денежные средства, после чего та произвела оплату образовательных услуг, предоставляемых их малолетней дочери, на общую сумму 356 500 рублей», – добавили в пресс-службе.

Подсудимые вину признали.

 

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