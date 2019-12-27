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Бизнес-трибуна
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27.12.2019 10:45
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ГК «ПСК» подвела итоги года

2019 год стал для ГК «ПСК» годом премьер и ознаменовался стартом трёх ярких проектов недвижимости бизнес-класса и апартаментов.

ГК «ПСК» подвела итоги года

ПСК

Компания утроила объём возводимой недвижимости по собственным проектам, вошла в топ-3 крупнейших застройщиков апартаментов России, запустила знаковый для Санкт-Петербурга проект рядом с Невским проспектом, построила на год раньше и ввела в эксплуатацию два жилых дома на 1029 квартир и комплекс апартаментов на 1112 юнитов, получила ряд наград от профессионального сообщества и структур общественного контроля. 

Общая динамика 

К моменту подготовки объектов ГК «ПСК» к вводу в эксплуатацию реализуется в среднем 95% от всего предложения. По общему числу заключённых сделок уходящий год показал рост во всех проектах ГК «ПСК». В бизнес классе – на 5%, в комфорт-классе на 12%, в апартаментах — на 25%. 

Спрос на предложения ГК «ПСК» полностью отражает общую рыночную динамику и опережает таковую в апартаментах. В Санкт-Петербурге интерес к сегменту апартаментов на рынке в целом вырос на 11% (по данным Knight Frank, данные по I полугодию 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). В свою очередь сервисные апартаменты заняли доминирующую позицию — на их долю приходится не менее 82% от всего предложения. 

В бизнес-классе укрепился запрос на индивидуальность и архитектуру, а среди покупателей квартир в центральных локациях растёт доля людей, переезжающих с окраинных районов Петербурга. 

Снижение средневзвешенной ставки по ипотеке до 9,4% стало новым рекордом и обозначило повышение покупательской активности на рынке недвижимости. Средняя доля ипотечных сделок в проектах ГК «ПСК» превысила 45%. 

Все объекты ГК «ПСК» возводятся собственным строительным подразделением, также выполняющим заказы ведущих девелоперов Петербурга и Москвы. Объём строительства в 2019 году по девелоперским проектам компании — более 190 000 кв. м, что почти втрое больше, чем годом ранее. Совокупный объём строительства по собственным и другим проектам составил порядка 1 000 000 кв. м. 

Девелопмент. Бизнес-класс

ПСК
ПСК

ГК «ПСК» представила в 2019 году сразу два ярких проекта в сегменте недвижимости бизнес-класса. В феврале открылись продажи в фамильном доме Nobelius в исторической части Выборгского района, известной как Нобелевский городок. 10-этажный дом на 86 квартир стал ярким примером архитектуры северного модерна в её современном прочтении. Строительство Nobelius планируется завершить в IV квартале 2020 года. 

Отдельным знаковым событием для рынка недвижимости стало приобретение ГК «ПСК» участка в пятидесяти шагах от Невского проспекта, на Тележной улице, и начало строительства на нём ЖК «Новый Невский». Проект разработан архитектурным бюро «Евгений Герасимов и партнёры». «Новый Невский» стал ещё одной премьерой как для ПСК, так и для Петербурга — первым жилым комплексом бизнес-класса за последние 10 лет, строящимся в нескольких десятках метров от Невского проспекта. 

Таким образом, после завершения ЖК «Дипломат» в 2018 году, «ГК «ПСК» вернулась центр с новым проектом. 

Девелопмент. Апартаменты 

ПСК
ПСК

ГК «ПСК» стал крупнейшим застройщиком апартаментов в Санкт-Петербурге по объёму строящейся недвижимости — более 126 тыс. кв. м. С этим показателем компания заняла второе место в общероссийском рейтинге «Единого ресурса застройщиков», став единственным представителем Северной столицы в тройке лидеров. 

Весной компания представила уникальный формат недорогих апартаментов рядом с метро «Парнас». Это апарт-комплекс START на 3 244 апартамента, площадью 72 600 кв. м. Основным форматом являются апартаменты-студии площадью 19-23 кв. м. Предложение стало одним из самых привлекательных для инвесторов — от 86 тыс. руб. за квадратный метр в апартаментах с отделкой и расположением возле метро. При этом средняя стоимость квадратного метра в апартаментах в Петербурге находится на уровне 140-143 тыс. руб. 

В декабре с опережением графика строительства на год введен в эксплуатацию апарт-комплекс Like рядом с метро «Площадь Мужества». В Like 1112 апартаментов площадью от 19 кв. м до 84 кв. м, в том числе видовые на верхних этажах, с прямым обзором на парк Лесотехнической академии, Лахта-Центр и другие городские доминанты. Комплекс построен всего за два года. Выдача ключей собственникам началась в декабре. 

Девелопмент. Комфорт-класс 

В декабре завершили строительство и ввели в эксплуатацию два дома на 1029 квартир в ЖК «Славянка» в одноименном микрорайоне Пушкинского района. Строительство завершено на год раньше с выполнением всех работ, включая благоустройство территории. 

ПСК
ПСК

Возведение ЖК «Славянка» стало завершающим этапом жилой застройки микрорайона и окончательно сформировала его облик, согласно Генплану. Выдача ключей начнётся в январе. 

Награды 

В 2019 году ГК «ПСК» стала обладателем звания Надёжного застройщика России и «Золотого знака общественного контроля в долевом строительстве» от Фонда развития механизмов гражданского контроля (РМГК). В перечень надёжных застройщиков включаются компании, прошедшие два этапа контроля: гражданский и государственный. «Золотой знак»присуждается компаниям, в чьих проектах права покупателей максимально защищены. 

ЖК Nobelius получил звание «Премьера года» по версии одной из самых престижных премий в области недвижимости Urban Awards. Апарт-комплекс Like стал финалистом Urban Awards в номинации «Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса Санкт-Петербурга». 

ГК «ПСК» в очередной раз включена в Рейтинг строительных компаний «Делового Петербурга» — строительное подразделении компании признано лучшим генподрядчиком Северной столицы. 

«Абсолют Банк» отметил ГК «ПСК» за высокие показатели в развитии сотрудничества в премиальном сегменте недвижимости (в рамках Рейтинга строительных компаний «ДП»). 

ЖК «Новый Невский» стал финалистом премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в категории «Лучший жилой комплекс — экологичность». 

ПСК
ПСК

Рынок в 2019-2020 г. 

Переход на эксроу-счета, проектное финансирование и снижение ставок по ипотеке стали ключевыми событиями рынка недвижимости, определяющими его дальнейшее развитие. Следующие три года станут переходным периодом — число объектов, возводимых по старым правилам, будет плавно сокращаться вплоть до полного ухода таких предложений. 

В жилой недвижимости при сохранении роста спроса тренд на сокращение среднего метража приобретаемых квартир значительно замедлился и в 2020 году может уйти из перечня актуальных. 

Стоимость квадратного метра за 2019 год в Петербурге выросла в среднем на 9%. Снижении стоимости ипотеки стимулирует спрос и создает дополнительное пространство для повышения цен. В течение 2020 году квадратный метр жилой недвижимости в Петербурге подорожает на 8-10%. 

В следующем году стратегия ГК «ПСК» нацелена на расширение портфеля проектов и присутствие в трёх ключевых сегментах недвижимости — бизнес- и комфорт-класса, а также апартаментов. В этих сегментах в 2020 году компания представит три новых проекта в черте города.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

ЖК Дипломат -  застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

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