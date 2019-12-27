Терпсихора МИДа. Как Мария Захарова зажигает на новогоднем корпоративе

Мария Захарова / скриншот с сайта YouTube

«Ударно работаем — ударно отдыхаем!» – так свой девиз 27 декабря описала Мария Захарова и выложила очередной танец в соцсети. В ролике с закрытого корпоратива Министерства иностранных дел РФ Захарова на каблуках двигается под аккомпанемент пианиста Дениса Мажукова в самом центре импровизированного танцзала. Остальные дипломаты, кроме одного, стоят в сторонке.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел неоднократно пускалась в пляс на различных мероприятиях. «Фонтанка» собрала самые известные выступления дипломата. Официального представителя МИД не первый раз посещает муза танца. Так, в августе на форуме в Пятигорске, как отметила сама Захарова, «природа сделала своё дело», и она пустилась в пляс, показав свою версию лезгинки.





В 2016 году официальный представитель МИД сдержала обещание, данное журналистам, и исполнила танец «Калинка» на сочинском саммите Россия-АСЕАН. Для яркого выступления ей понадобились только квартет, немного свободного пространства и аплодисменты.

При этом российский дипломат не стесняется сравнивать себя с иностранными коллегами. Так, в свой instagram она выложила ролик-сравнение своей «калинки» и странных движений экс-премьера Великобритании Терезы Мэй, которую за них засмеяли даже на родине. Подписчики Захаровой сходятся во мнении, что «хороша Маша, и она наша».