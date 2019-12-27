Forbes назвал самых успешных российских бизнесменов десятилетия. Заработать им помогла сырьевая экономика

Лидером рейтинга самых успешных российских миллиардеров десятилетия стал Леонид Михельсон, который уже несколько лет остается на первом месте среди 200 богатейших соотечественников.

«Список самых разбогатевших миллиардеров десятилетия возглавляет Леонид Михельсон. С 2010 года по конец 2019 года его состояние выросло на 22,6 миллиарда долларов — с 4,4 миллиарда до 27 миллиардов. В тройку лидеров также вошли Геннадий Тимченко (+20,8 миллиарда долларов) и Владимир Потанин (+13,5 миллиарда)», – сообщает 27 декабря Forbes.

Исследователи заметили, что все самые успешные бизнесмены сделали свое состояние на сырьевой экономике. Лидер рейтинга Михельсон, имеющий пакеты в «Новатэке» (24,76%) и «Сибуре» (48,48%), заработал в нефтегазовой отрасли. Тимченко также владеет акциями «Новатэка» и «Сибура». Потанин, держащий 30% акций «Норильского никеля», сделал состояние в металлургии.

Четвертое место занял сохраняющий блок-пакет ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с 13,2 миллиарда долларов прироста. Замыкает пятерку владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние выросло за 10 лет на 10,3 миллиарда долларов.



