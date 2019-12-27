Жители Большой Охты вышли против вырубки деревьев без документов. Но полувековые вязы уничтожили под присмотром полиции

Жители Большеохтинского проспекта 27 декабря вышли на защиту старых вязов у дома №6, которые город решил срубить якобы из-за болезни. Как сообщили «Фонтанке» горожане, приехавшие рабочие не смогли предоставить документы, которые подтверждали бы плохое состояние зелёных насаждений. У них был только порубочный лист. К 11 утра протестовать на улице собрались десяток местных жителей.

«Заявляют о том, что нужно деревья спилить, которые они считают больными. Прошу предъявить заключение соответствующей организации, чем эти деревья больны, – такого заключения на руках нет. И кроме порубочного листа нет ничего. Пришёл главный инженер садово-паркового хозяйства Красногвардейского района, говорит, что Лесотехническая академия какое-то заключение делала, но где оно находится, никто не знает. Деревья зелёные», – поделился с «Фонтанкой» председатель правления ЖСК-143 Сергей Ганичев.

По его словам, активистов поддерживали в детском саду №18, который находится рядом. Насаждения хоть как-то спасали воспитанников от пыли и грязи, которая регулярно летит в окна из-за близости к проезжей части. Как отмечает Сергей, руководство было готово присоединиться к противостоянию, как только потребуется, буквально «смотрело в окна».





Так как собравшиеся не давали начать работы, сотрудники садово-паркового хозяйства вызвали на место полицию. Активисты надеялись, что правоохранители помогут остановить вырубку. Но их надежды не оправдались: полицейские оттеснили местных жителей и заявили, что всё законно, потому как порубочный билет «выдаётся на основании чего-то». Значит, только его вполне достаточно. К полудню четыре вяза всё-таки вырубили.

Главный инженер районного садово-паркового хозяйства представляться и общаться с корреспондентом отказалась. На просьбу коллегам передать ей трубку послышался возглас: «При чем здесь "Фонтанка.ру"?» и продолжительные гудки.

«Было бы заключение соответствующей организации: "Да, это дерево больно!". Но ведь нельзя же человеку дать умереть, не имея заключения, чем он болен! Это же неправильно! А тут, говорят, надо вырубить, за это зарплату платят», – объяснил позицию горожан Ганичев. Он отметил, что люди оставались на улице до приезда правоохранителей. По словам местных жителей, во время прошлых порубок ни одно из обещаний «высадить новые деревья» так и не было выполнено.