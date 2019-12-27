Взял натурой. Пассажирка такси в Петербурге заявила на водителя, обесчестившего ее

Пассажирка в такси в Петербурге заявила, что таксист заставил ее расплатиться за поездку телом. Побои сняты в травме, номер «Рено» пострадавшая запомнила лишь частично.

По данным «Фонтанки», телефонограмма в 78 отдел полиции пришла 26 декабря из травмпункта, в который днем обратилась 25-летняя местная жительница. Медики диагностировали у нее ушибы и предположили сотрясение головного мозга. Травмы живущая на проспекте Ветеранов девушка получила еще 22 числа, в «Рено Логане» 178 региона. Машину петербурженка вызвала, чтобы добраться до Михайловской улицы, 1. Когда доехали, выяснилось, что таксист оплату предпочитает не деньгами. Как утверждает пострадавшая, водитель ударил ее по голове и объяснил, как доставить ему удовольствие.

Пассажирку в итоге пришлось отправить в больницу, информацию о похотливом водителе проверяют.

На Михайловской, 1, как известно, находятся «Гранд отель Европа», множество магазинов и офисов.



