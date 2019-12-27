Glorax Development подвела итоги за 2019 год

Glorax Development

В общей сложности в этом году в московском регионе и Санкт-Петербурге Glorax Development ввела в эксплуатацию 161,6 тысяч кв. м недвижимости. Сейчас в активной стадии строительства находится порядка 600 тысяч кв. м, а суммарный инвестиционный портфель компании составляет 2,5 млн кв. м.

В 2019 году Glorax Development сдала 2034 квартиры в четырех жилых комплексах и детский сад, который рассчитан на 95 детей. Квартиры получили в том числе и 285 семей, купивших недвижимость в двух проблемных объектах компании «Чесма-Инвест». Они ждали жилье более 18 лет. Компания с нуля возвела на месте «долгостроев» два жилых комплекса бизнес-класса, куда заселились обманутые дольщики.

Glorax Development продолжает развивать перспективные локации «серого пояса» Лиговского проспекта и намывные территории Васильевского острова – в этом году началась реализация VIII квартала (третьей очереди) Golden City. Этот жилой комплекс стал первым проектом компании, который будет реализован по новым правилам. Для его строительства привлечено проектное финансирование, а сделки с покупателями оформляются посредством эскроу-счетов.

В 2019 году Glorax Development отметила 5-летие и подтвердила статус одного из крупнейших игроков рынка Северной столицы, успешно адаптировавшись к новым правилам работы. Компания была отмечена наградой «Лидер рынка жилой недвижимости» в Санкт-Петербурге по версии премии Proestate & Toby Awards, а также получила золотой знак «Надежный застройщик России» по результатам гражданского контроля Фонда РМГК и премию «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Недвижимость. Городское строительство».

Впереди масштабные планы на 2020 год – ввод в эксплуатацию более 350 тысяч квадратных метров недвижимости и старт новых проектов, которые займут знаковые места на карте города.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents