Четвертый корпус ЦДС «Приневский» введен в эксплуатацию

Группа компаний «ЦДС»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 4 в составе жилого комплекса ЦДС «Приневский».

Группа ЦДС получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 4 жилого комплекса ЦДС «Приневский», строящегося в Невском районе Санкт-Петербурга рядом с Октябрьской набережной.

Дому присвоен почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Народный, Русановская улица, д. 18, корпус 1, строение 1.

Общая площадь четырехсекционного корпуса составляет 53 455 кв. м, жилая – 33 045 кв. м. В доме расположены 835 квартир с полной отделкой площадью от 22,8 до 73,6 кв. м. Практически в каждой квартире предусмотрены остекленный балкон или лоджия. Стоимость предложения начинается от 2,8 млн руб.

Группа компаний «ЦДС»

Четвертый корпус возведен по кирпично-монолитной технологии, фасад отделан декоративным кирпичом контрастных оттенков. Дом расположен в центре квартала, рядом с будущим зданием школы на 1375 мест.

К дому пристроен наземный многоуровневый паркинг на 300 машиномест. Территория вокруг дома благоустроена, на ней организованы современные детские и спортивные площадки, а также баскетбольная площадка и прогулочные дорожки.

ЦДС «Приневский» — проект комплексного освоения территории, расположенный на правом берегу Невы в юго-восточной части Невского района Санкт-Петербурга. Жилой квартал включает восемь 24-х этажных жилых домов общей площадью около 300 тысяч кв. м. Проект рассчитан на 9 тысяч жителей. На благоустроенной территории также расположатся детские сады, среднеобразовательная школа, поликлиника. Проектом предусмотрены паркинги общей вместимостью свыше 2000 машиномест, а также просторные гостевые парковочные зоны. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии в едином архитектурном стиле.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Приневский» – застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/