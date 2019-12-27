Каникулы в Финляндии: новогодние пороги, огненное торнадо и Дисней на льду

Где в Финляндии встретить Новый год, обрести праздничное настроение и как провести зимние каникулы.

Jussi Hellsten/Helsinki Marketing

Встретить Новый год

В канун Нового года в Финляндии ожидается от минус двух градусов Цельсия в южных регионах до минус восьми в центральной части, а на севере страны столбик термометра опустится до минус 11. На юге страны 31 декабря, возможно, выпадет снег.

Новый год в Хельсинки будут праздновать на площади Кансалайстори. В 17:00 там устроят концерт для детей, кульминацией которого в 17:30 станет фейерверк. Вечернее шоу начнется в 22:00, а наступление 2020 года отметят салютом в полночь. Танцы под музыкальное сопровождение DJ Windows95Man продлятся до часу ночи.

В Лаппеенранте новогодние гулянья пройдут на площади Сатаматори. Развлекательная программа для всей семьи начнется в 19 часов и завершится в 20 часов красочным фейерверком. В 23:30 веселье продолжится, а новый год будут приветствовать салютом.





В Иматре центром новогодних празднований станет площадь Инкериаукио. В 19:30 начнется развлекательная программа, а в 20:00 прогремит салют. На шоу порогов Иматранкоски можно будет полюбоваться в первый день нового года. Воду пустят в 14:00 под фрагмент сюиты «Карелия» Яна Сибелиуса.

В Рованиеми праздничный фейерверк для детей организуют в 18:00, а в затем будут приветствовать новый год яркими огнями в полночь.

Развлечься на каникулах

По данным портала ski.fi на конец декабря в Финляндии открыты 30 из 60 горнолыжных курортов. Однако активный отдых – не единственный способ провести время в Суоми во время новогодних каникул.

4 января в Хельсинки начнется традиционный фестиваль света Lux Helsinki (смотрите фото 2018 года). Протяженность маршрута со световыми инсталляциями составит 4 километра: девять арт-объектов можно будет увидеть на пути от Сенатской площади через парк Кайсаниеми к набережной Токойнранта. В этом году огни озарят и Кафедральный собор на Сенатской площади, и Городской музей Хельсинки. Парк Кайсаниеми превратится в парк фонариков, над которыми трудились художники, школьники и студенты. Всего парк будут освещать более 400 фонариков. Там же разместится огненное торнадо, пламя которого будет достигать 16 метров в высоту.

Интерактивный проект «Мост» во внутреннем дворе Topelia приглашает пройти сквозь 27-метровую инсталляцию, где посетителям придётся задействовать не только зрение и слух, но и осязание. Фестиваль продлится до 8 января, иллюминация будет работать с 17 до 22 часов. Ранние пташки в заключительный день фестиваля смогут увидеть несколько объектов утром, с 7 до 9 часов: «День и ночь» на фасаде Национального театра, «Волшебное зеркало» на берегу Тойконранта, а также SunWind на Кафедральном соборе и парк фонариков Кайсаниеми.

В зоопарке Коркеасаари с 25 декабря по 8 января открыта «Тропа света». В дни фестиваля Lux Helsinki зоопарк работает с 10 до 20 часов. При выборе времени посещения стоит учитывать, что любоваться иллюминацией лучше в сумерках, однако многие звери могут в это время уже спать.

3 января на Хартвал-арене встретятся «Йокерит» и петербургский СКА. Билеты на этот хоккейный матч КХЛ стоят от 35 евро. А с 9 по 12 января на Хартвал-арене пройдут показы ледового шоу Disney. Билеты стоят от 44 евро, детские (2-12 лет) – от 34 евро, представления будут не только вечерние, но дневные и утренние. В постановке задействованы более 50 персонажей популярных мультфильмов от Микки-Мауса и Ариэль до Анны с Эльзой и снеговика Олафа.

За новогодними подарками можно отправиться на ярмарку Манты на площади возле фонтана Хавис-Аманда. До 8 января с 10 до 18 часов там можно найти изделия ручной работы, праздничные угощения и даже встретить Йоулупукки.

4 и 5 января в культурном центре «Кабельный завод» пройдет ярмарка винтажных и дизайнерских товаров. Финские, эстонские и шведские любители старины выставят изделия 1920-1980-х годов: одежду, предметы интерьера, книги и посуду. Однако вход платный: 10 евро.

До 12 января можно успеть в музей Amos Rex на выставку, посвященную творчеству финского художника Биргера Карлстеда (Birger Carlstedt). Он был пионером модернизма в Финляндии, однако на ретроспективной экспозиции представлены и его ранние абстракционистские работы. Специально к выставке реконструирован разработанный им интерьер кафе Chat Dore, открывшегося в 1929 году в центре Хельсинки.

В Иматре 4 января устроят зимний праздник для всей семьи. На пешеходной улице Коскенпаррас с 11 до 13 часов будут вступать циркачи, танцоры и певцы, а дети смогут прокатиться на пони.

В Котке во время российских новогодних каникул устроят русскоязычные экскурсии по морскому центру Велламо. Они состоятся 4, 7 и 11 января. Посетителям расскажут об истории судостроения и мореплавания Финляндии, а также о регионе Котка-Хамина. Начало в 13:00, оплачивается только входной билет в музей (12 евро, детям бесплатно).

Планируя путешествие, помните о самых загруженных днях на российско-финской границе, чтобы не попасть в пробку, а также не забудьте о том, что список запрещенных к ввозу в Финляндию товаров недавно увеличился. О том, как работают музеи, магазины и общественный транспорт в праздники, читайте в памятке «Фонтанки».

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»