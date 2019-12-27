Дороги Петербурга свободны, почти как в выходные, но пробка на КАД достигла без малого 10 км

Почти каникулы: максимальная загруженность дорог Петербурга утром 27 декабря составила 4 балла, что сразу на 2 балла меньше обычного, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Вчера утром тоже было свободнее обычного – 5 баллов, днём – те же 5 баллов, что на 1 балл выше нормы, а вечером – обычные 8 баллов. В предновогодние дни транспортная активность петербуржцев, как правило, смещается к дневным часам.

Несмотря на свободное движение в городе, сегодняшняя крупнейшая пробка – в традиционном месте на юге КАД – почти достигла 10 километров. Она частично сохраняется до сих пор. Пользователи навигатора в начале этой пробки поставили отметку о ДТП.





Топ-5 утренних пробок:

9:57, внутренняя сторона КАД, включая Большой Обуховский мост (вантовый), 9,6 км, от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Пробка продержалась 30 минут.

7:09, Петергофское шоссе, 3,6 км, от улицы Доблести до улицы Партизана Германа. Пробка продержалась 50 минут.

8:15, Токсовское шоссе, 2,6 км, от остановки Токсовское шоссе до КАД. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

9:57, Колтушское шоссе, 2,4 км, от Южного шоссе до железнодорожного переезда. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

7:36, Индустриальный проспект, 2,2 км, от Хасанской улицы до Ириновского проспекта. Пробка продержалась 30 минут.

Наиболее загруженными магистралями утром стали Ленинский проспект к Московскому (6 баллов), Московское шоссе в обе стороны (6 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (5 баллов). Также сервис обнаружил несколько магистралей с нехарактерно свободным движением: Приморский проспект в центр (2 балла, что на 3 балла ниже обычного), Выборгское шоссе в центр (1 балл, что на 2 балла ниже обычного), проспект Энгельса – Большой Сампсониевский в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного).

Сообщений об авариях в соцсетях немного. Столкновение легковых машин на улице Трефолева остановило трамваи в сторону проспекта Стачек, однако пробка образовалась небольшая, сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».