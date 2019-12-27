Утренники в петербургских школах под угрозой из-за очередных писем минёров. В детсадах ёлки уже начали переносить

В новую волну рассылок анонимных минёров попали школы по всему городу, где вовсю уже идут новогодние ёлки. Сообщение об опасности традиционно коснулось и судов.

Как рассказали 27 декабря в объединённой пресс-службе судов Петербурга, к 10 утра эвакуироваться пришлось сотрудникам и посетителям Красногвардейского, Дзержинского, Сестрорецкого, Куйбышевского, Ленинского, Приморского и Октябрьского районных судов.

В списке «заминированных» объектов, присланном на почту судов, значатся десятки учебных заведений: гимназий и средних школ. Как сообщили «Фонтанке» в петербургском комитете по образованию, накануне из-за таких сообщений во многих детских садах пришлось отменять и переносить новогодние ёлки. 26 декабря воспитатели выводили подопечных на внеплановые прогулки, здания проверяли спецслужбы.

А ночью сутки назад проверяли еще и офисы Сбербанка.



