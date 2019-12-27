После встречи со столбом на Приморском «Приору» согнуло, а колесо закопалось в землю

Водитель потерял управление машиной и попал в больницу минувшим вечером в Приморском районе Санкт-Петербурга.

По предварительной информации ОБ ДПС 4 ГИБДД и районного ОГИБДД, 26 декабря около 22 часов на Приморском проспекте, 65, мужчина 1981 года рождения на «Ладе Приоре» не справился с управлением и совершил наезд на мачту освещения. В состоянии средней степени тяжести мужчину госпитализировали. Как видно на фотографиях «Дорожного инспектора», водителю повезло в том, что удар пришёлся на пассажирскую сторону, где людей не было.

По словам очевидцев, от водителя пахло алкоголем, отмечает «Дорожный инспектор». Мужчина был пристёгнут.



