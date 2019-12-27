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Бизнес
27.12.2019 09:54
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Петербургского подрядчика на гособоронзаказах подозревают в налоговых махинациях. В бюджет не попало больше половины положенного

Экономическая полиция после обысков дома у гендиректора ООО «Конвент Плюс» вынудила его признаться в «классической» схеме ухода от налоговых платежей. На возврате НДС он сэкономил почти 37 млн рублей. 

По данным «Фонтанки», к утру 27 декабря предпринимателя Сергея Рыжкова после допроса и признательных показаний отпустили с подпиской о невыезде. Уголовное дело было возбуждено накануне по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 

Под руководством Рыжкова, по версии следствия, производитель металлоконструкций «Конвент Плюс» вписывало в налоговые документы якобы подлежащие вычету суммы НДС в период с 2015-го по 2017 год. Для этого компания использовала фирмы-«однодневки»: в списке 18 ни о чем не говорящих названий, таких как ООО «Базис», «Эверест», «СтройИмпульс» и другие. Все декларации, считают в правоохранительных органах, оформлялись в инспекции №27 на улице Салова. 

Следствие успело насчитать 36,9 млн рублей, которые не попали в бюджет, это 58,4% от всей суммы, которую фирма «Конвент Плюс» должна была заплатить государству за два года в качестве налогов. 


Компания Рыжкова, по данным СПАРК, зарегистрирована в 2011 году с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. За 2018 год на ее счета поступило 103 млн рублей, из них «Конвент Плюс» заплатила 12 млн налогов. Из госконтрактов – в 2015 году на 615 тысяч рублей компания сделала для Военмеха стальные опоры. 

Если верить сайту организации, «Конвент Плюс» является «соисполнителем к государственным оборонным заказам». Среди постоянных заказчиков указывают ОАО ГОЗ «Обуховский завод», НИИ «Трансмаш» и КБ «Тяж Маш». Компания делает контейнеры, баки, судовые трапы и части токоприемников. 

Связаться с представителями компании к моменту публикации «Фонтанке» не удалось.

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