Петербургского подрядчика на гособоронзаказах подозревают в налоговых махинациях. В бюджет не попало больше половины положенного

Экономическая полиция после обысков дома у гендиректора ООО «Конвент Плюс» вынудила его признаться в «классической» схеме ухода от налоговых платежей. На возврате НДС он сэкономил почти 37 млн рублей.

По данным «Фонтанки», к утру 27 декабря предпринимателя Сергея Рыжкова после допроса и признательных показаний отпустили с подпиской о невыезде. Уголовное дело было возбуждено накануне по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Под руководством Рыжкова, по версии следствия, производитель металлоконструкций «Конвент Плюс» вписывало в налоговые документы якобы подлежащие вычету суммы НДС в период с 2015-го по 2017 год. Для этого компания использовала фирмы-«однодневки»: в списке 18 ни о чем не говорящих названий, таких как ООО «Базис», «Эверест», «СтройИмпульс» и другие. Все декларации, считают в правоохранительных органах, оформлялись в инспекции №27 на улице Салова.

Следствие успело насчитать 36,9 млн рублей, которые не попали в бюджет, это 58,4% от всей суммы, которую фирма «Конвент Плюс» должна была заплатить государству за два года в качестве налогов.





Компания Рыжкова, по данным СПАРК, зарегистрирована в 2011 году с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. За 2018 год на ее счета поступило 103 млн рублей, из них «Конвент Плюс» заплатила 12 млн налогов. Из госконтрактов – в 2015 году на 615 тысяч рублей компания сделала для Военмеха стальные опоры.

Если верить сайту организации, «Конвент Плюс» является «соисполнителем к государственным оборонным заказам». Среди постоянных заказчиков указывают ОАО ГОЗ «Обуховский завод», НИИ «Трансмаш» и КБ «Тяж Маш». Компания делает контейнеры, баки, судовые трапы и части токоприемников.

Связаться с представителями компании к моменту публикации «Фонтанке» не удалось.