Маршрутка вспыхнула посреди дороги в Петербурге. Водитель успел выскочить

В результате возгорания маршрутного автобуса в Пушкинском районе Санкт-Петербурга никто не пострадал. По словам очевидцев, пожар случился при съезде с Витебского проспекта в Шушары.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 27 декабря около 8:30 тушить пришлось автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту №К-347 в Пушкин, на конечную остановку. Загорелся моторный отсек. Водитель успел покинуть кабину, пассажиров в салоне не было. Автобус уже потушен, эвакуатор на месте.

В пресс-службе компании «Третий парк», обслуживающей маршрут, «Фонтанке» подтвердили, что происшествие на Школьной улице в Шушарах обошлось без пострадавших.







