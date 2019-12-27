Пьяный петербуржец увидел ключи зажигания и прокатился на чужой «Нэксии». В ДТП попал через полтора километра

Безработный в Красном Селе накануне наткнулся на чужую заведённую Daewoo Nexia, водителя не увидел и не справился с искушением. Пьяного угонщика задержали через полтора километра, когда он врезался в Ford.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 27 декабря, 26-летний житель навеселе прогуливался у своего дома около девяти часов вечера, когда на Огородной улице, 17, увидел автомобиль с ключами зажигания и заведённым мотором. Заглянул в салон. В следующий раз машину увидели уже сотрудники ДПС: угонщик попал в аварию на улице Свободы, 63, не справившись с управлением. Сам хозяин Daewoo Nexia обратился в полицию после 23:00 и был весьма удивлён приключениям незнакомца и своего транспорта.

В аварии никто не пострадал. Ранее неудачливый угонщик был судим за разбой. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области по прибытии на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что автомобилем «Деу Нексия» управлял, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, мужчина 1993 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



