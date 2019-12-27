В катастрофе пассажирского самолёта в Казахстане выжили 66 человек

С места катастрофы самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате в больницы доставили 66 человек, 12 пассажиров находятся в тяжелом состоянии. Об этом 27 декабря сообщил начальник управления общественного здравоохранения казахстанского города Тлеухан Абильдаев.

«Всего с места аварии бригады скорой медицинской помощи доставили в больницы города и области 66 человек, из них 50 госпитализированы», – сказал Абильдаев РИА Новости.

По его данным, шесть человек находятся в крайне тяжелом и шесть – в тяжелом состоянии.

Всего на борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 14 человек.

По предварительной информации, самолет Fokker-100 после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение и рухнул в районе жилого сектора. Полеты самолетов такого типа, а также работа авиакомпании приостановлены.



