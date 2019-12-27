Сбербанк в Петербурге тоже не избежал внимания «минёра». Сотни полицейских осматривали его офисы ночью

Более 200 офисов Сбербанка накануне проверяли в Петербурге после сообщения о заминировании. И это не дело рук анонимов, которые будоражат город с ноября. Работы полиции, предположительно, добавил житель Васильевского острова.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), сообщение о заминировании объектов крупнейшего банка страны на территории Северной столицы появилось в общем чате единого контактного центра около двух ночи 26 декабря. Представитель коммерческого учреждения передал эту информацию в дежурную часть ГУ МВД, и полиция, не откладывая, приступила к осмотру. 216 сотрудников органов внутренних дел проверяли 238 помещений Сбербанка до шести утра. Взрывчатки нигде не нашли.

Тем временем установили, что угрозы пришли с мобильного телефона 40-летнего жителя Васильевского острова. Его пока ищут.

Что же до массовой волны эвакуаций, то накануне осматривали суды, больницы, учебные заведения и станции метро — всего под 300 объектов. Эвакуировано почти 32 тысячи человек. Как ранее писала «Фонтанка», злоумышленники накануне представили новые варианты писем, в которых, в том числе, учли премьеру сериала «Ведьмак».



