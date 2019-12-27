Россиянин нарубил семьсот ёлок. За каждую сотню может получить по году колонии

Житель Кемеровской области нарубил к празднику несколько сотен елей. Теперь ему грозит до семи лет колонии.

Как сообщили 27 декабря в пресс-службе ГУ МВД, инспекторы ГИБДД по Гурьевскому району остановили грузовой автомобиль. В кузове нашли несколько десятков хвойных деревьев, которые перевозились без каких-либо сопроводительных документов.

«Водитель пояснил, что приобрел их у жителя города Салаира», – сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Продавцом деревьев оказался 22-летний местный житель, который нелегально заготовил более 700 новогодних елей, которые планировал реализовать перед праздником.





Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Санкция по данной статье составляет до семи лет лишения свободы.