«Оливье», холодец и «Иронию судьбы» предложили включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Холодец, просмотр «Иронии судьбы» и посещение бани 31 декабря могут стать наследием ЮНЕСКО. По крайней мере, об этом попросил международную организацию представитель «Единой России» в Госдуме Виктор Зубарев. Он направил письмо гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст обращения.

«Мы обращаемся в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия с беспрецедентной просьбой: включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России», – приводит текст агентство.

По мнению политика, Новый год объединяет россиян, укрепляет семьи и дает пример молодежи. Единоросс считает, что стать всемирным наследием могли бы хиты новогоднего стола: салаты «Оливье», «Селедка под шубой» и «Мимоза», а также заливное и холодец, «Советское шампанское». Если же говорить не о еде, то на международный уровень могут выйти детские утренники в детсадах и школах с Дедом Морозом и Снегурочкой и хороводами вокруг елки. Также в список предлагается включить просмотр фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Но и этим перечень не заканчивается: в него внесены массовые гулянья, игры в снежки, вырезание бумажных снежинок, украшение ими окон, а вкупе сохранение всего праздничного антужара до Старого Нового года.





Реакция ЮНЕСКО пока неизвестна.